Creo que en un discurso de investidura, el nuevo presidente hace una exposición de los planes del Gobierno que se va a estrenar. No lo hizo. Se dedicó durante largo tiempo a insultar a la oposición y a obviar que no será el presidente de todos, sino sólo de sus socios. Se chuleó como es habitual en un césar. Pero no habló en absoluto de lo que va a hacer y por descontado sólo mentó a Balears para insultar al nuevo Govern. Hizo referencia a la eliminación de la Oficina Anticorrupción. Esta sólo fue una ocurrencia más del Pacto de Progreso que vendió humo y forjó un relato a base de buenismo y postureo. Dicha oficina no es necesaria. Si alguien descubre delitos, debe ir a los juzgados y denunciarlo como en todo Estado de derecho.

A la vista de todo ello, está claro que pasamos a ser una comunidad de tercera, a la que hay que insultar y desprestigiar para intentar recuperar el Govern balear. Los diputados del PSOE no defienden a Balears, solo su silla y trepar. Vidal, de Més, socio de Bildu y ERC, se dedicó a posturear con el símbolo de la sandía palestina. Existen por tanto País Vasco y Catalunya como privilegiadas con transferencias, eliminación de deuda y múltiples cosas que iremos descubriendo. Otras de segunda qué por su volumen y número de votos, pueden generarle problemas, Andalucía, Valencia y Galicia. Y las pequeñas, por número de escaños somos de tercera, excepto las que disfrutan un partido autóctono que se hace valer como Canarias. Las demás, a sufrir, con recursos ínfimos, soportando la injusticia flagrante, aportando recursos propios, con sanidad infradotada por parte del Estado, al igual que Educación y Bienestar. Tenemos un REB que nos vendió Armengol patético. Exigimos trato igual para todas las comunidades y dotarnos de dinero para cumplir con las obligaciones del Estado. Tenemos una población flotante, además de innumerables inmigrantes, a los que damos ayudas, educación y sanidad, sin una mínima participación del Estado. Mendigamos un tren de cercanías, mientras los demás se pasean en AVE. Creía que Armengol defendería a nuestra tierra, pero vistos los hechos me temo que se dedicará sólo a poner palos en las ruedas para perjudicar a Prohens, que es la presidenta que elegimos. Apesteguia es defensor de esta tierra. Seguro que corregirá a Vidal para que cumpla con su obligación para la defensa de Balears. Pero la sociedad civil nos organizaremos y le sacaremos al PSOE los colores por tanta injusticia y humillación.