Cada cop que els de Vox pixen fora del test, treuen de polleguera a Marga Prohens, presidenta del govern. Dels 59 diputats del parlament, el PP en té 25. I cap partit volgué ajuntar-se amb ell. Aquesta circumstància mereix una profunda reflexió. Si jo fos Prohens, ho rumiaria. El PP, que se considera un partit d’Estat, pactà amb Vox, l’únic en disposició per fer-ho. L’arrel de Vox és franquista. És de pensament únic i d’ultradretra. Els seus membres són homòfobs, racistes, xenòfobs, islamòfobs, negacionistes, nacionalcatòlics. Demonitzen els col·lectius LGTBI i feminista. El PP, tot i tenir 25 diputats, ha empetitit tant com els habitants de Lil·liput. En canvi, Vox, amb només 8 diputats (7 després de l’afer Xisco Cardona) camina amb passes de gegant, com els Bigfoot. Vox condiciona la marxa del PP.

Marga Prohens necessita justificar-se amb els seus votants i demostrar als de Vox que la que comanda és ella. Per exemple, la segregació escolar que pretén aplicar el partit d’ultradreta és una quimera. Ni l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ni la legislació educativa en vigor no permeten la segregació a l’ensenyament. No seré jo qui defensi a Prohens. Però ja se sap, ‘qui amb al·lots se colga, compixat s’aixeca’. La presidenta ha caigut de cuatre grapes en la maquinària de l’ultradreta. Vull pensar que Prohens coneix bé l’Estatut i la legislació educativa. Si no fos així, el seu equip de desgovern li hauria de proporcionar tota la informació. Si això li passàs als de Vox, els subalterns beurien oli de rici a tutiplén. Pens, perquè els de Vox se tiraren en planxa amb el tema del segregació? Fou per alienació mental, per fanatisme o perquè creien que podien fer el que els passàs per la castanyeta? Si no poden segregar l’alumnat, els de Vox tornaran bojos. Llavors, els nins i les nines podran fer cosetes per davall el pupitre?

Dedic aquestes últimes paraules als monolingües de Vox. Els que parlam català som bilingües. Per això, els circuïts cerebrals són més àgils. Les nostres habilitats socials són més àmplies i podem augmentar el cercle d’amistats. Millora el domini de la llengua i som capaços de passar en nanosegons del català al castellà i viceversa. Salut.