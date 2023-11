Traigo hoy hasta este espacio una recomendación curiosa, que tiene nada menos que medio siglo a sus espaldas, y que he descubierto trasteando por mercadillos nostálgicos de desfasados formatos reproductivos que me han recordado que hubo un tiempo en el que existió un género llamado ‘cine erótico’, como si eso fuese prebenda de algo concreto y no terreno habitual. El caso es que en una de esas colecciones videográficas se me ha aparecido una película titulada Barba Azul, filmada en 1972 y protagonizada, poca broma, por estrellas de la altura de Richard Burton y Raquel Welch, a quienes dirigió un clásico como Edward Dmytryk. Y si bien el asunto no llega a consideración de nada parecido a obra maestra (es la historia de un tipo que asesina a sus esposas una tras otra, y que oscila entre el terror psicológico más bien predecible y la comedia más sonrojante, aunque pudiera parecer mentira), sí tiene un par de momentos que aún hoy ponen nervioso a quien lo está viendo… pero no por los motivos de sensualidad o refocile como podría pensarse, sino por el hecho de que más de una persona (y más de dos) de estos tiempos que corren se escandalizarían de la burla y rechifla que se hace en ella de la incorrección política y social del momento que refleja, por supuesto usada para denunciar y no para glorificar, pero a bien seguro que a día de hoy el asunto seguiría sin ser entendido así por más de una (y de dos) mentes bienpensantes con ganas de salvarnos de nosotros mismos.