Ha muerto Matthew Perry y leyendo lo que se ha escrito y escuchando lo que se ha dicho estos días parece que quien ha muerto ha sido Chandler Bing. Ahora es cuando la mayoría nos hemos dado cuenta de que de Matthew Perry apenas conocíamos nada porque en el fondo tampoco nos importaba demasiado.

Si a mi Friends me gustaba era porque aunque nunca me identifiqué con ninguno de sus personajes, que, cada uno de ellos a su manera, me resultaban un tanto irritantes, no podía dejar de reconocer, repartidos entre sus diferentes personalidades, buena parte de mis propios defectos. Chandler Bing era precisamente el que me caía menos mal porque además de tener a su cargo los diálogos más brillantes, de todos esos defectos que compartíamos el grupo y yo, él tenía el que más me avergonzaba ver reflejado. Supongo que por eso me tragué los 236 episodios de la serie a medida que se fueron emitiendo a lo largo de aquellas diez temporadas, pero desde que emitieron el último -y ya va para veinte años de eso- no he vuelto a ver ninguno entero. Seguramente hoy también emitirán alguno de ellos en cualquiera de esas prescindibles cadenas que de pronto un día nos encontramos que se podían ver en nuestro televisor. No creo que haga el esfuerzo. Si ustedes lo hacen, recuerden que el que ha muerto ha sido Matthew Perry. Tenía 54 años. Phoebe ha dicho que adoptará a su perro.