Mira tú por dónde que ya creía yo agotado el cupo de obscenidades con las comentadas últimamente en este espacio de exposición que me dejan aquí, pero si algo tienen las obscenidades es que no se agotan nunca, sean del tipo que sean. El caso es que tras mis aventuras aeroportuarias baleares como usuario del mismo, me ha tocado ver el asunto desde el otro lado, es decir, desde el que va a recoger a alguien que llega al referido… y claro, lo primero que me he encontrado cuando he ido hasta allí con mi propio vehículo ha sido una entrada al aparcamiento saturada de coches entre los que había que zigzaguear, porque ninguno de ellos, comprensiblemente, quería pasar la barrera que les habría dejado unos miserables minutos de cortesía para recoger a quienes llegan de los vuelos sin tener que abonar una buena cantidad. Y así las cosas, y suspirando, ¿por qué no ir al de larga estancia, y ya de pagar, hacerlo por más comodidad? Pues para encontrarse con que las empresas de alquiler han copado los mejores puestos de las mejores plantas, de tal manera que quien esto escribe tuvo que subirse hasta la sexta planta para poder estacionar. Y mientras todo eso ocurría y yo tenía que tomar una decisión tras otra esquivando a tirios y troyanos, ¿saben qué era lo que más me apetecía? Hacer todo tipo de obscenidades ante las cámaras de seguridad, lo cual por supuesto sí habría servido para que alguien saliese en el periódico a quejarse de la manifiesta indecencia cometida.