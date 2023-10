Els mitjans de comunicació tenen una gran responsabilitat que a vegades passa desapercebuda. Aquesta absència de deure amb la informació s’està notant amb la cobertura del que passa a Palestina.

Per exemple, no és cert que s’hagin assassinat 40 bebès israelians. Quan es difon aquest tipus de notícia, la més repugnant classe política troba justificació als crims de guerra. Israel ha decretat el setge total a Gaza, privant a les persones d’aliments, aigua i altres provisions; «però com que ells han assassinat bebès, està bé». La retòrica d’aquests dies és dolorosa i confosa, però més confosa és la irresponsabilitat dels mitjans que difonen aquest discurs.

El deure amb la informació passa per ser crítics, i més quan s’oprimeix un poble fins a no poder més. La nostra responsabilitat és històrica.