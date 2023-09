Si me’n vaig avui, partesc tranquil·la. És cert que sempre hi ha coses a fer, llocs on anar, platges on nedar, gent a qui visitar. Sigui com sigui, no tenc trulls sense resoldre.

Al meu voltant la mort està a l’ordre del dia. Per sort, la vida també. Però just parlant de la mort amb una amiga, vaig concloure que no tenc assumptes pendents. Poder viure dia a dia abraçada a aquest pensament és el que em fa pensar que, quan toqui, podré descansar en pau. I escric aquest article tocant fusta, perquè no tenc gens de ganes de partir, però pensar en la mort i en la gent que ha partit que m’estim, em connecta als records i em fa sentir molt viva. Si la mort ens ha de recordar alguna cosa que sigui a les ganes de viure. Això sí, si existeix la vida eterna, jo regal la meva, que per sort, aquesta em basta.