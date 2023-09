Hi ha dies en la història que són la referència d’un poble i representen la seva voluntat de permanència. La data que ha significat això, des de la constitució del Regne de Mallorca, el 1230, ha estat el 31 de desembre. D’aleshores ençà, gairebé ininterrompudament, la Ciutat de Mallorca ha celebrat la conquesta catalana de Jaume I de 1229. Aquest fet va suposar, per repoblació, el naixement del poble mallorquí amb la identitat cultural i lingüística que el defineix com a tal.

Tot i així, el 1997, el Consell va instaurar el 12 de setembre com a diada de Mallorca perquè considerava massa cruenta la fita de la conquesta. Entre les alternatives hi havia l’1 de març, data d’atorgament dels privilegis i franqueses de Mallorca per Jaume I, però aquesta era coincident amb el dia de la Comunitat Autònoma, perquè aquella mateixa data s’havia publicat al BOE l’Estatut d’Autonomia; així que s’escollí el dia en què Jaume II ratificà els privilegis que havia atorgat el seu pare.

La veritat és que aquesta diada de circumstància no va tenir més transcendència que la dels actes protocol·laris dels polítics torn. El 2016, el Consell insular, decidí oficialitzar el que la tradició havia consagrat; atès que les persones, les entitats i les institucions que fan bandera d’aquesta essència mallorquina mantenien el 31 de desembre com a diada de referència.

Ara el matrimoni PP-VOX, que regenta el Consell, ha volgut recuperar aquella diada buida de contingut. Alguns dels seus promotors han vist en aquesta data un acte de separació del regne insular respecte de la Corona d’Aragó i, en particular, de Catalunya. El fet que el comte del Rosselló i rei de Mallorca exercís el poder des del seu palau de Perpinyà, a la Catalunya Nord, no significa res per a ells. La mitificació d’un efímer regne privatiu independent no s’acaba d’ajustar a la realitat, perquè, de fet, el monarca mallorquí no era més que un vassall del comte sobirà de Barcelona i rei d’Aragó, i li havia de retre comptes a les Corts Catalanes.

La diada de Mallorca no pot ser una data qualsevol per desdir el que és la tradició. No obstant això, alguns activistes d’idees oposades a les dèries del duet VOX-PP, ja parlen d’aprofitar aquest 12S per eixamplar-lo i introduir l’11S, diada nacional catalana.