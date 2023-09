Mi libro El oro de Mussolini acaba de ser traducido y publicado en Italia. La historia que revela el plan para convertir Mallorca en una colonia del Duce será conocida en el país donde todo empezó y puede traer sorpresas cuando se enteren de que compraron de manera secreta una finca que hoy tiene un precio incalculable. El camino hasta la publicación no ha sido fácil, déjenme que les cuente.

En principio, contaba con dos impedimentos. Primero: nunca un autor mallorquín ha publicado en Italia un libro de la Guerra Civil, ni siquiera el grandísimo Josep Massot i Muntaner, que tiene dos sobre el Conde Rossi y la presencia fascista en la isla. Segundo: no tengo ningún contacto editorial allí. Mi única opción era tocar puertas españolas y todas me desanimaron. Un experto en el ámbito, profesor de una prestigiosa universidad, me dijo que él lo había intentado y era imposible: «Las editoriales italianas no quieren hacerse cargo de los costes de traducción. Te digo que no vale la pena. El mundo editorial italiano está muy mal. Si hay costes de traducción, miran para otro lado. Lo siento».

Al final, la solución vino por donde vienen casi todas las cosas buenas: el fútbol. Resulta que la selección alemana de escritores retó a España a un partido en Frankfurt y un amigo de Madrid me propuso para cubrir el cierre de la defensa. La excusa de todo aquello era la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, y que España era el país invitado. Allí nos plantamos en octubre de 2022 dos docenas de escritores y periodistas para jugar el partido y, de paso, hablar de literatura y fútbol.

Conocimos a autores alemanes como Wolfram Eilenberger que, además de haber publicado un bestseller sobre filosofía, es el típico media punta con cierto sobrepeso que deja que te confíes para clavarte un gol desde su casa. También estaba el principal editor de españoles en Alemania, Linus Guggenberger, una mezcla de Pepe y Van Bommel con mala galleta en el centro del campo. Empecé odiándolo y acabé regalándole mi libro «con todo mi afecto».

La cuestión es que, ya que estaba en la mayor feria del libro del mundo, se me ocurrió visitar el stand de Italia. En la recepción pregunté si había un editor de Historia y las dos chicas señalaron hacia el mismo lugar: un señor de traje detrás de una mesa con un portátil. Era Gherardo Lazzeri, propietario de una editorial de Florencia llamada Logisma. Me presenté y le expliqué en inglés mi propuesta mientras le entregaba un ejemplar del libro. Él lo revisó con cierto escepticismo. «¿Qué cosa tan importante para Europa puede ocurrir en un lugar tan pequeño como Mallorca?», supongo que pensó. Pero la suerte se puso de cara: su editorial está especializada en aviación y uno de los protagonistas de esta historia es la Aviazione Legionaria delle Baleari.

Lazzeri mismo tradujo el libro y desde este mes puede encontrarse en las librerías italianas bajo el título de Un’occasione d’oro per Mussolini. Cambiamos el título original español porque en este país podía confundirse con el ‘oro di Dongo’, que era el tesoro que llevaba el Duce cuando fue capturado en 1945.

Por cierto, el partido lo perdimos, pero ganamos la revancha en la pasada Feria del Libro de Madrid. Estamos a la espera de nueva feria y rival.