Les urnes de Guatemala es varen expressar de manera contundent a la segona volta electoral el passat 20 d’agost en què el poble va dir: prou corrupció!

El sociòleg progressista Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, va guanyar les eleccions amb el 58% dels vots per davant del 37,2% de la seva rival, l’ex-primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. La candidata perdé per tercera vegada les eleccions malgrat els canvis de postulats que havia anat fent sense cap tipus de vergonya, des de la socialdemocràcia fins a alinear-se amb el Pacte de corruptes i les elits econòmiques del país.

Aquests darrers no varen preveure la possibilitat que per primera vegada la gent empobrida del país, que representa més del 80% de la població, no es deixàs enredar pels petits donatius que se’ls oferien: samarretes, làmines de zinc per a les teulades, bosses amb queviures...

I davant aquesta situació no dubtaren en utilitzar el Ministeri Públic, jutges i totes les institucions cooptades per la corrupció perquè invalidassin amb centenars d’enganyifes el candidat Bernardo Arévalo. L’única instància que s’ha mantingut fidel als principis democràtics ha estat el Tribunal Superior Electoral.

No serà fàcil governar després de gairebé setanta anys sota dictadures, corrupció i elits econòmiques racistes sense cap casta d’escrúpols, que han posat la població guatemalenca amb la bota al coll.

El Movimiento Semilla és un partit que va sorgir durant les protestes anticorrupció de 2015 i era l’única opció sense vincles amb la política tradicional i amb un finançament transparent. Arévalo ha guanyat les eleccions amb la promesa de recuperar les institucions guatemalenques amb l’objectiu de posar l’Estat al servei de la població. Tot i que també ha manifestat que no hi ha varetes màgiques i que els problemes del país no es podran resoldre en quatre anys...

No tot seran flors i violes per a Arévalo. Guatemala és un país de 17,6 milions d’habitants, en què prop del 60% de la població viu sota el llindar de la pobresa, amb més d’un milió i mig que resideixen majoritàriament de manera il·legal als Estats Units, i que té mancances greus de salut, educació o infraestructures. Les entitats que duim més de trenta anys en la cooperació en aquest país meravellós, com Ensenyants Solidaris i l’STEI Intersindical, avui estam més contents; i ens afegim a la població de Guatemala que, per primera vegada en dècades, veu un bri d’esperança.