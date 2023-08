resiliencia

Del ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis, part. pres. act. de resilíre ‘saltar hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’.

1.f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

2.f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.



A tiempos intermitentes me desplazo en bicicleta por Palma; de casa al trabajo, del trabajo a algún acontecimiento o cita y de aquí regreso a casa. Una vez he conseguido sacar la cabeza fuera del remolino que supone una mudanza, he vuelto a desplazarme con mi bici, #LaTarjetera, una Cavette modelo femenino de Puch, fabricada en Austria en 1979; lo que ahora se denomina ‘vintage’. Cosas de uno, se me ocurrió quitarle frenos, marchas y cualquier otro cable o colgante y ponerle un contrapedal, con llantas blancas reflectantes, toda una ‘fixie’ (que queda más moderno). Solo estoy pensando en pasarle una mano de laca brillante que permita seguir viendo las marcas de todos estos años y los adhesivos originales, unos más y otros menos bien conservados.

Si hay que buscar contras, estos días de extremo calor hay que planificar recorridos más frescos y horarios más adecuados; también hay que tener cuidado con los coches, que consideran la ciudad de uso exclusivo; y mucho ojo con algún peatón despistado, teniendo siempre la máxima del absoluto respeto hacia ellos.

En cuanto a lo positivo, disfruto callejeando por el centro histórico de nuestra ciudad, al mismo tiempo que debo acercarme hasta los locales de clientes o amigos. No me paso por una gasolinera desde hace un mes (saque usted la cuenta). Emito cero CO2, que uno agradece para sí y para los conciudadanos. Ni un solo tíquet de ORA en este mes (ya puede volver a sacar la calculadora). Aparco sin ningún problema justo en la puerta de mi destino. Mi contaminación acústica roza el nulo. Y cada minuto de bici cuenta como deporte.

Aunque siempre me gusta terminar esta Tribuna con un refrán popular, permítame antes reproducir una frase que diseñé para unas chapas «cuando vas en bici llevas el guapo subido» y es que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.