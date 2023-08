Dissabte passat, una amiga em deia: «Tu has d’escriure d’això, de les festes». Érem a la primera revetlla de les festes de sa Vilanova, a Esporles. Enguany, la temàtica era la defensa dels drets de les persones LGTBI.

La matinada del dilluns següent, algú va cremar la bandera LGTBI que onejava darrere la barra de les festes. És el segon atac LGTBI fòbic que viu Esporles en mesos. Ara, amb la ràbia més reposada, escric amb orgull de sa Comi –les joves que organitzen aquest trull–. La seva resposta fou una penjada massiva de banderes a la següent revetlla. Des de l’escenari, clamaren que aquestes festes són un espai lliure d’agressions LGBTI fòbiques.

Escric d’això no només perquè m’ho va dir una amiga, sinó perquè enfront l’odi visceral, hi ha qui respon. I l’orgull com esporlerina és infinit.