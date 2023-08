Esta es la campaña que las gentes de Peralejos de las Truchas, el pequeño pueblo de 150 habitantes del Alto Tajo, y el grupo de mujeres Burbutrizes, han lanzado para conseguir hacer realidad su sueño: que Bruce Springsteen vaya a Peralejos y cante The River frente al Tajo. ¿Sueño? Sí, ¿Utopía? También, pero qué más da. Lo importante es soñar, compartir ese sueño loco que cada año reúne a miles de personas en Peralejos para rendirle tributo al ‘jefe’ en esa maravilla que es el ‘Greetings from Peralejos’.

La historia viene de lejos, de principios de los 80, cuando un chaval ayudó a sus padres en verano a llevar el bar del pueblo. Acababa de descubrir a Bruce y sus discos sonaban en la pequeña plaza día y noche. Así fue como las baladas y los himnos de Bruce conquistaron Peralejos para siempre. Cada vez que visitaba España, las gentes de Peralejos salían a la carretera para asistir a sus conciertos. En 2012 apareció un momento en las pantallas del Bernabéu la pancarta que llevaban con el nombre de su pueblo y el público empezó a corear: «¡Peralejos! ¡Peralejos!». Alucinado, Bruce hizo llamar a alguien de su equipo al Ayuntamiento para saber qué era aquello. Los medios se hicieron eco de la anécdota y situaron al pequeño pueblo de la España vaciada en el mapa.

Como agradecimiento le nombraron hijo adoptivo y llegaron a entregarle en persona la placa que lo acreditaba. También instauraron ese fin de semana –el primero de agosto– como tributo, algo que se celebra desde hace nueve años. En la iniciativa, bandas de toda España se reúnen con miles de fans para rendirle homenaje. Su imaginación los llevó a hermanar Peralejos con Freehold, el pueblo natal de Bruce en New Jersey y a presentar su candidatura al Princesa de Asturias de las Artes. Ya llevan tres años haciéndolo y no van a parar. Y este año, las Burbutrizes han lanzado su genial campaña al ver que es el único mes en el que no tiene conciertos. A ellas se unieron subiendo sus vídeos muchos actores, actrices, gentes anónimas, gancheros del Tajo y hasta la mismísima embajadora de EEUU en España, que colgó su vídeo en la página de la Embajada. Muchos creen que Bruce irá a Peralejos, los más no, pero eso poco importa, lo importante es que todos ellos y ellas viven el mismo sueño. En The River, Bruce se pregunta si es mentira un sueño por no convertirse en realidad. Peralejos le responde a gritos que la mentira no está en los sueños que no llegan a convertirse en realidad, sino en la realidad que no nos atrevemos a vivir como un sueño.