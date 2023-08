La veritat és que he estat molt preocupat per la possible entrada d’un govern de dretes a Espanya, sobretot perquè deien que el nou executiu seria dràstic contra el català i l’autogovern; i que tots els guanys que hem tengut aquests anys de majories progressistes desapareixerien.

D’entrada, m’asseguraven que RTVE, la que pagam entre tots, deixaria d’emetre tota la seva programació en les quatre llengües oficials de l’Estat, i que només ho faria en castellà, excepte algun programa regional en hores marginals. Que les plataformes digitals i els canals privats, que són concessió pública, també farien el mateix; i que el català quedaria reduït a una anècdota a l’audiovisual del seu propi domini lingüístic.

També deien que el català deixaria de ser llengua oficial de la Unió Europea, i el mateix succeiria al Congrés i al Senat, on els nostres representants democràtics s’haurien d’expressar en cristiano si no volien que els retiressin la paraula. Ja ni me vull imaginar el que hagués passat a la Justícia i als cossos i forces de seguretat que sempre han estat tan respectuosos amb la nostra identitat. Fins i tot, afirmen que, a les Balears, quan un alumne acabés el cicle educatiu obligatori, seria irrellevant si no era capaç de parlar català d’una manera mínimament correcta o fluïda per tenir la titulació. Total, al sector privat (i públic) bastaria que s’expressés en castellà o anglès, com a molt.

Però això no és res, haguéssim començat a veure coses molt pitjors, com per exemple una pluja fina de lleis estatals que buidarien de contingut les competències autonòmiques; perdríem el concert econòmic i tornarem a patir l’espoli fiscal que ens priva de la riquesa que generam; el REB, que ha permès diversificar la nostra economia, tornaria a ser paper banyat; i l’Espanya que viu amb harmonia i solidaritat les quatre nacions, que agrupen les 17 autonomies, quedarien reduïdes a una, grande y libre.

Amb l’esquerra no ha passat mai una cosa així, això només ho fa la dreta que t’espia amb Pegasus i equipara independentisme amb terrorisme a l’Europol. Però no ens hem de preocupar, PSOE-Sumar han guanyat per defensar l’Espanya plurinacional amb fets i no paraules buides de contingut. En Carles Puigdemont ho té claríssim.