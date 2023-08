No, de verdad: no lo pillo. Porque viviendo como vivo casi en el límite noroeste de la capital de ses Illes, y teniendo que usar un vehículo privado habida cuenta de lo desastrosa que es la red de transporte público de esta ciudad (o a lo mejor soy yo, que no tengo la opinión correcta acerca de rutas, servicios, puntualidades o masificación en los autobuses municipales), no soy capaz de pillar el porqué del (eterno) atasco que se forma justo antes del túnel de Gènova cuando vas en dirección a Palma por la vía de cintura, y que se deshace mágicamente nada más pasarlo. De acuerdo que antes hay una curva (un poco) pronunciada para acceder a la vía, y que en estas islas nuestras los túneles no son elementos viarios a los que estemos muy acostumbrados los automovilistas, pero de verdad, sigo sin pillarlo… y más cuando en este caso concreto, no puedes echarles la culpa a la masificación turística (porque el fenómeno es atemporal, que lo he comprobado) ni tampoco a las limitaciones de velocidad (esas que ahora quieren quitar, porque claro, los que ahora andan mandando tienen mucha prisa en que vuelva a subir el número de accidentes y el nivel de ruido). ¿Y entonces? Pues al final, desesperado, lo consulté el otro día con varios amigos conductores, uno de los cuales me ofreció una respuesta que me encantó: «Y tú que eres tan marrano, ¿no crees que será que quienes aquí habitan no están acostumbrados ni a las curvas sinuosas ni a meterse en agujeros oscuros?». En fin, supongo que la conclusión es que cría fama, y…