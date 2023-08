Pues así a bote pronto, de los veinticinco lugares del mundo a los que, según el National Geographic, debería viajar antes de morir me quedan por visitar lo menos catorce o quince. Igual me ocurre con los libros. De las cien novelas que Marie Claire te señala como imprescindibles durante tu paso por el mundo todavía tengo pendientes de leer más de la mitad (aunque alguna, aviso ya, no pienso hacerlo, se pongan como se pongan), y de las veinte que apunta el Diario de Sevilla hay cuatro o cinco de las que incluso desconocía su existencia.

Entiendo que haya gente que envidie el trabajo de los grandes reporteros de guerra, y puede que hasta el de los columnistas, pero a mí a lo que de verdad me gustaría dedicarme dentro del periodismo es a hacer listas para recordarle a la gente que su vida viene siendo una mierda. Eso sí que sería sentirse realizado profesionalmente. Porque los artículos de opinión igual no se leen mucho (hablo principalmente de los artículos de los demás, claro), pero yo mismo todavía es la hora de que me encuentre con una lista de estas y deje pasar la oportunidad de averiguar qué más cosas me estoy perdiendo. De momento, ya pueden decir los de Okdiario lo que quieran porque las películas de su lista las he visto todas y algunas de ellas más de una vez, así que, de morirme, en lo que respecta al cine, lo haría con los deberes hechos.