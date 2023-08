Tal como se han puesto las cosas, yo ya solo espero que si los extraterrestres nos invaden no coincida con el fichaje de Mbappé. A ver si resulta que se nos presentan aquí el día de la presentación y vamos a tener que seguir la noticia por el Canal 24 Horas porque los de La 1, la CNN y la BBC están todos en el Bernabéu.

No sería para menos. Se supone que desde hace una semana el mundo ha cambiado. Nada debería ser igual desde el momento en que tres antiguos agentes de inteligencia, militares retirados del ejército de los Estados Unidos, testificaron bajo juramento, mano en alto, en la Cámara de Representantes que el gobierno americano está en posesión ya no solo de naves alienígenas sino también de restos biológicos de sus ocupantes (si antenas, tentáculos, escamas o branquias parece que no quedó claro; habrá que preguntar más arriba). Y sin embargo, cinco minutos después de escucharles atentamente todos volvíamos a estar pendientes de cuanto cantamañanas aparece en las redes sociales o en los medios poniendo fechas para el fichaje asegurando tener línea directa con Al-Khelaifi y la madre de Mbappé, y así seguimos. Yo no digo nada, pero por testimonios mucho menos solemnes que los de estos tres, en Arizona mismo hay gente haciendo cola en el corredor de la muerte. Conque mejor ir haciéndose a la idea. Ya casi están aquí. Él también.