Rodada en las selvas de Colombia, Sound Of Freedom es una película que cuenta la historia, basada en hechos reales, de Tim Ballard, un ex agente de seguridad de EEUU que ve limitada el área de su actividad, en el rescate de niños vendidos para la prostitución, por el respeto que se deben las autoridades fronterizas. No puede actuar fuera de EEUU así que Tim abandona su cargo de funcionario y funda su propia organización, OUR, destinada a formar y capacitar agentes para el rescate de niños y adultos esclavizados en el comercio sexual. Cuando surge la idea de llevar al cine sus experiencias, Tim asegura que de acuerdo pero que no permite a ningún otro actor más que a Jim Caveziel representarlo a él en la gran pantalla. Santa palabra.

Caveziel ya había interpretado a Jesús de Nazaret en The Passion of the Christ, año 2004. Dirigida y producida por Mel Gibson, fue un éxito mundial. Costó 30 millones de dólares y cosechó, de entrada, más de 300 millones en los primeros días de su estreno. Sin embargo, y pese al éxito obtenido, Jim Caveziel fue proscrito de los grandes ciclos de producción y distribución de Hollywood. Mal hecho porque es una especie de rey Midas que genera recursos allí por donde pasa. Casi 20 años después Caveziel se pone de nuevo ante unas cámaras que registran cada aliento de su rostro. Apenas gestos, apenas palabras, el intérprete lo fía todo a la autoridad de su mirada: «Los hijos de Dios no están en venta» y aquí estoy yo para defenderlos... se entiende implícitamente. «Cuando esto termine, cuando mi vida termine –asegura Caveziel– puede que no tenga ningún amigo, pero tendré a Dios».