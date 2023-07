La mobilitat de Mallorca i la meva persona estan connectats d’alguna manera que no puc explicar ara mateix. Al 2015 vaig assumir el repte de dirigir carreteres i mobilitat al Consell Insular de Mallorca, ja queda ben llunyà, i ara vuit anys després tendre el plaer de coordinar les tasques de redacció del futur Pla de Mobilitat del Pla de Mallorca i que desenvoluparà l’empresa mallorquina Cinesi en els pròxims sis mesos.

Si bé és vera que al Consell Insular de Mallorca em vaig quedar amb les ganes de finalitzar les tasques de redacció del Pla de Mobilitat de la Zona Metropolitana (la mobilitat entre Palma, Calvià, Llucmajor i Marratxí i especialment per la MA-19 i la MA-13 amb la connexió amb la MA-20) ara el repte assumit és la direcció en la redacció, no menys important, del Pla de Mobilitat dels catorze municipis del Pla de Mallorca. La problemàtica es diametralment oposada, si bé a la zona metropolitana el problema era (i es) que per la via de cintura passen una mitja de 190.000 vehicles d’Intensitat Mitja Diària de vehicles (una absoluta barbaritat); el problema dels municipis del Pla es la desconnexió absoluta del transport públic entre els diferents nuclis urbans i el sentiment poblacional de ineficàcia del transport públic.

De vegades la nomenclatura defineix clarament la intenció que té una administració a l’hora de desenvolupar un pla i en aquest cas el títol és bastant definidor: ‘Pla de Mobilitat Sostenible del Pla de Mallorca’. No es pot entendre, sense cap mena de dubte, la mobilitat sense la sostenibilitat, i menys si tenim en compte que la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible de la comarca del Pla forma part, precisament, del Pla Sostenibilitat Turística en Destinació de la Mancomunitat del Pla de Mallorca va ser seleccionat en la Convocatòria Extraordinària 2021 i finançat pels Fons Next Generation de la UE.

A las darreres dècades la mobilitat sostenible ha esdevingut una preocupació compartida per la majoria dels territoris que pretenen sensibilitzar a la població de la importància que suposa l’adopció de mesures que responguin al desafiament que planteja un desenvolupament demogràfic desmesurat, estructural o conjuntural, d’un territori insular com el nostre. El Pla ha d’apostar per una major qualitat en el transport públic, per la promoció de vehicles no motoritzats, per la construcció de pàrquings dissuasius i, en definitiva, per la utilització de les més eficients actuacions des d’una perspectiva energètica i mediambiental; i tot això s’ha de fer subscrivint polítiques de transport que potenciïn aquestes actuacions amb coordinació amb les administracions insulars i autonòmiques.

Per mobilitat sostenible de la comarca del Pla s’entén que és aquella que prioritza l’ús dels transports col·lectius i altres no motoritzats enfront de l’ús del transport individual, tot això compatibilitzant el creixement econòmic, cohesió social, seguretat viària i defensa del medi ambient. Aquestes mesures, que s’han de plasmar en un Pla de Mobilitat Sostenible (PMS) de la comarca del Pla, ha de tenir com objectiu final millorar la qualitat de vida dels residents mitjançant la disminució de gasos contaminants derivats del trànsit rodat, millorant la qualitat de l’aire i del medi ambient que ens envolta i evitant, en darrera instància, la massificació de vehicles rodats sense control als nuclis urbans.

Amb el Pla de Mobilitat Sostenible del Pla de Mallorca s’ha d’identificar les necessitats existents en matèria de mobilitat dins dels termes municipals que formen la Mancomunitat del Pla de Mallorca, tot establint, per etapes posteriors, objectius per planificar, programar i coordinar aquesta mobilitat d’una manera sostenible, òbviament sempre amb coordinació amb els Plans i les administracions insular i autonòmiques.