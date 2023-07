La otra mañana le escuché a una señora en la radio que los seres humanos, así en general, mentimos una media de dos veces al día. Decidí anotar el dato por si cualquier semana de estas me viene bien para un artículo. De datos como este hago colección. Hasta el momento tengo que cada día bostezamos entre cinco y diez veces, parpadeamos unas 15.000 y expulsamos gases entre 13 y 21, y aunque todos más o menos me parecen realistas, he de reconocer que lo de las mentiras me despierta alguna duda. Más que nada por el procedimiento. Me pregunto, para empezar, cómo se hace un estudio de este tipo (el de las mentiras, no el de los gases, de cuyo trabajo de campo ya me hago una idea de cómo se lleva a cabo) si yo mismo, sin ir más lejos, precisamente cuando más miento es a la hora de responder encuestas (¿o es que acaso creían que Tezanos lo hacía todo él solo?). Así pasa que normalmente estoy por debajo de la media hasta que de pronto me llaman, me creo que de verdad van a ser cinco minutos –esta se la apuntarán ellos también, supongo–, consiento, y en nada se me ha disparado el contador. Como dos mentiras al día me parecen pocas para un español corriente se me ocurre buscar en internet y descubro que el estudio es de ámbito mundial, con lo que la cosa cambia mucho, y ya tiene su tiempo: es de hace al menos dos legislaturas, con lo que cambia todo.