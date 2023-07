Según dicen las constituciones democráticas, tenemos la tremenda posibilidad de decidir quiénes han de ser los que durante un tiempo van a gestionar un montón de cosas que nos que nos afectan cada día y, en muchos casos, de forma fundamental.

Quizás porque hay cuestiones demasiado complejas o porque se quiere castigar a algún partido afín pero que no se comportó como se esperaba, siempre hay personas que deciden no votar. Es algo que, en los muchos años de mi carrera política, nunca he podido entender.

En cambio, hay una cuestión absolutamente novedosa que ha puesto en marcha Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que viene a ser una segunda vuelta. Para nada es algo absurdo o baladí. Al margen de cuestiones menores, tras las elecciones anteriores, hemos votado entre el Partido Socialista y el Partido Popular.

Pero, ahora mismo, estamos en otro escenario diferente: entre el Partido Popular y Vox. Y, en el lado de la izquierda, estamos entre el Partido Socialista y el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar. Me parece que por todo ello vale la pena volver a votar, aunque sea en el mes de julio.