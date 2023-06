Aquest és el títol d’un llibre sobre Mallorca, publicat recentment per l’editorial Libro del Innombrable. Escrit a Mallorca, pensat en clau. Es tracta d’un recorregut per llocs i referents coneguts, però amb la intenció de descobrir-hi els components desconeguts i plantejar significats alternatius. En termes generals la vida no es pot mesurar només en temps i espai, perquè també és allò que anhelam, cercam i deixam en cada acció humana. La terra que habitam és la nostra llar i l’espai que estimam, un lloc que no acabam mai de posseir en un sentit material i no podrem destruir, malgrat el profanem de forma recurrent. Tanmateix hi ha circumstàncies que et fan descobrir l’existència d’altres dimensions i que tot allò que constitueix el paisatge que ens envolta en realitat és un llibre obert, ple de vida. Espais que salvaguarden el millor del passat i es manifesten en canvi permanent. Un llibre que pertany a la humanitat en la mesura que constitueix el paradís que els deus han posat al servei de l’home. Mireia Valls i Marc Garcia ens conviden a contemplar Mallorca. En la seva obra Mallorca. Una mirada simbólica ens presenten allò que coneixem i experimentem de forma natural i quotidiana, però ens ho fan viure d’una forma fresca i ens ofereixen un relat bell. La saviesa tradicional arrelava en la natura i en l’experiència, i mantenia una certa credibilitat perquè sabia llegir allò que s’interioritzava a través dels sentits. Tot allò que se sentia, tocava, veia, olorava i degustava s’introduïa de forma natural en la tafona personal i es transformava en l’oli que il·luminava, nodria i orientava la vida. La vida tampoc no ha canviat tant i és en els racons amagats de cada microindret on creix la vida en maiúscules. En cada racó s’hi amaga i condensa l’essència de la vida en la seva plenitud. Mireia i Marc ens regalen l’oportunitat de conèixer detalls d’un patrimoni que mai no s’acaba d’entendre ni d’explicar en plenitud. A través de cent capítols breus recorren Mallorca i ens conviden a circular per indrets de tota casta, paranys que tenen en comú valor sagramental, màgic i simbòlic. Tot allò que fotografien i descriuen no és exactament allò que l’ull retrata ni el que la ploma descriu, tot esdevé un producte espiritual i simbòlic de primera magnitud, perquè res del que ens envolta és exactament allò que capten els sentits, per bé que aquests són la mediació natural per arribar a l’ànima de les coses. Mallorca no és sols sagrada pels mallorquins, té una projecció simbòlica que molts més haurien d’entendre. La versió de Mireia i Marc és extraordinària.