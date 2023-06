A Mallorca, políticament, sempre hem dut els pantalons molt baixos, però ara amb na Prohens ens els hem baixat encara més. Fins els genolls. A les properes eleccions ens els baixarem fins els turmells. On tenim la mollera els mallorquins? Les Illes Balears som un país colonitzat per Espanya, però a la majoria sembla que això li va bé. Ens falta consciència de país, de llengua i de cultura. Aquí la ignorància i el turisme de masses ho tapa tot. Per un turista venem el nostre vot. Madrid és la capital de les Illes Balears. L’Estat espanyol ens ha robat, o almenys ens deu, més de cent mil milions d’euros des de que tenim la pseudodemocràcia entre nosaltres, però nosaltres continuem recolzant i aplaudint aquest robatori.

Ho acabem de demostrar amb el resultat de les eleccions de diumenge passat. El deute general i no retornable ja existia amb na Francina, però s’incrementarà exponencialment amb na Marga Prohens. Ho sabem, però fem veure que ho ignorem. Quina colla d’insensats! Espanya acaba de guanyar una altra batalla en la guerra que ens té declarada, i activada, des de fa més de 300 anys. Si el PP pacte, encara que sigui anodinament amb Vox, s’haurà consolidat el desastre. Però encara que no sigui així, i encara que hagués tornat a guanyar na Francina, tot seria més del mateix. Espanya sempre guanya, perquè encara que perdi no accepta mai la seva derrota ni el seu ridícul ni la seva impudícia ni la seva immoralitat secular. Per la grotesca unitat d’Espanya tot s’hi val. Tant és si els ciutadans malviven i malrespiren: per Espanya i el seu estrambòtic territori erm, han acordat passar per sobre de tots els cadàvers que siguin. No hi ha compassió per els perdedors. Espanya única i sola. Cada dia més sola.

Els mallorquins, amb el nostre vot de les passades eleccions, no hem fet res més que eixamplar i agreujar el conflicte, quan el més urgent i civilitzat és enfortir la llibertat i el progrés de tots plegats. Fermem-nos fort els pantalons per evitar qualsevol altra immolació com aquesta! En tindrem una altra falsa oportunitat a les properes eleccions generals de juliol.