Ahora que quienes aún estamos en el ajo universitario por voluntad propia (y puedo asegurarles a los escépticos que el hecho de volver a cursar una carrera ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida), me llega de parte de un amigo una comunicación presuntamente de una universidad catalana donde se conmina a su alumnado a abstenerse de masturbarse en los lavabos, aduciendo que dicho acto está expresamente prohibido en todos los terrenos del campus. Y teniendo en cuenta que la imagen está pululando por una conocida red social, y ya sabemos todos cómo es esto (es decir, difícil saber si es auténtica o no, o incluso si es actual), por lo menos, y más allá de su autenticidad cuestionable, da para unas cuantas de esas preguntas que me gusta plantear a mí, por aquello de que soy un marrano: ¿de verdad una práctica como la masturbación está expresamente prohibida en la universidad? ¿Y qué hay de otras prácticas de carácter sexual (o no)? Teniendo en cuenta la mayoritaria juventud del alumnado y sus revoluciones hormonales, ¿es lícito condenar una práctica que incluso la Organización Mundial de la Salud ha despenalizado? ¿Y por qué, y con qué intereses? ¿Depende acaso del sesgo político que ostenten las autoridades universitarias? ¿Y por qué nos enteramos justo ahora? ¿Tiene algo que ver con este caótico calendario escolar que desde la implantación de Bolonia se ha vuelto cada vez más loco? Queremos saber, sin duda alguna…