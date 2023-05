Desitjaria que aquest apropament al ciutadà que tenen ara els nostres polítics, visitant barris, anant als mercats, xerrant amb la gent del carrer, demanant a les associacions què afegirien al seu programa, fos una continuïtat una vegada aconseguit el seu escó.

Desitjaria que tot el que ens prometen aquests dies abans de les eleccions, els que surtin escollits, s’ho prenguessin molt seriosament i comencessin a fer feina de valent per complir les seves promeses, que no esperin el final de legislatura per intentar resoldre’ls.

Que al primer Ple no s’apugin el sou, com han fet altres legislatures; hi ha coses més importants i urgents a resoldre.

Que deixin de dir que és una injustícia la desigualtat salarial entre homes i dones i ho arreglin, que són ells qui fan i desfan. Donin una passa decidida fent que tots els sous siguin iguals, que no hi haguí diferenciació per sexe, fent cas a la Constitució que ens diu no ha d’haver-hi diferències per sexe.

Que augmentin les ajudes i protecció a les dones maltractades per erradicar i fer fora el turment d’uns éssers irracionals.

Que es deixin de grans projectes no necessaris, per autocomplaença del seu ego, i ajudin a la població més necessitada.

Que no deixin abandonades, sense un projecte de manteniment, les restauracions de patrimoni; en cas contrari, és tudar els doblers.

També els hi deman, als nostres teòrics representants, que acabin d’una vegada per totes amb el greu problema dels patinets i les bicicletes per damunt les voravies, que els nins i majors puguin passejar sense perill i sense por.

Desitjaria que les llistes que ens presenten fossin obertes per poder donar el meu vot a qui jo sé que és un bon treballador i no a un aprofitat.

Desitjaria que quan duguin dues legislatures tenguin el valor i la decència de deixar pas als seus companys de partit que venen a rere amb moltes ganes de fer feina.

Que els que governen ara, si tornen a ser candidats i no guanyen, passant a l’oposició, que no se’n vagin amb la cua entre les cames, que no siguin covards, que quedin, que respectin el vot dels seus electors.

I cent coses més, però amb això ja hi ha feina per començar.