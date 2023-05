Parece que el Sindicato de Guionistas de EEUU (WGA) y los Productores de Cine y Televisión, no llegaron finalmente a ningún acuerdo sobre la exigencia de aumentos salariales de los primeros, por lo que el martes empezó una huelga de escritores y guionistas que puede paralizar la industria. ¡Huelga de escritores! Norteamericanos, por supuesto, ya que en el resto del mundo los escritores no suelen tener ningún salario, y no estando en su mano mejorar la nada, tampoco pueden hacer huelgas reivindicativas. Sería como intentar hacer meju con fríjoles rojos. Imposible. El meju sólo se hace con soja fermentada. Total, que por si no teníamos bastantes crisis (climáticas, bélicas, financieras, democráticas, etc.), ahora resulta que hay una crisis de escritores capaz de paralizar el mundo del entretenimiento y las ficciones. Pero puesto que se trata de escritores y guionistas norteamericanos, de los que evacuan diariamente toneladas de basura narrativa sobre el planeta, antes de que cunda el pánico por tener que vivir sin guion, improvisando, me apresuro a decir que es una excelente noticia y ojalá, en efecto, se paralice esa industria. La humanidad siempre ha tenido problemas de guion, no hay forma de que los relatos funcionen (de ahí sus delirante giros argumentales), y ya era hora de que entre la nube tóxica de idioteces cinematográficas y televisivas norteamericanas apareciese una inteligente. Sí, el concepto idiotez inteligente (II) me lo acabo de inventar. Si aquí parece que vamos a tener una huelga de jueces y fiscales (por los salarios, no por más de cuatro años de Poder Judicial obsoleto), y nadie se ha inmutado ni solidarizado con estos excelentísimos huelguistas, cómo nos va a preocupar una huelga de guionistas de Hollywood. Trabajarán algo más los algoritmos de la IA, y asunto zanjado. Si no nos lo llegan a decir, ni nos enteraríamos de la crisis de escritores. Ya estamos acostumbrados a los problemas de guion. En cuanto a entretenimientos y ficciones, a mí me bastan las coreanas. Aprovecho para saludar a las encantadoras hermanas Hong, guionistas de mis series favoritas de Studios Dragón. Y no se preocupen por la huelga. Las chorradas jamás se paralizan.