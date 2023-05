Maria Aurèlia Capmany era hija de Aureli Capmany, fundador de la revista En Patufet. Maria Aurèlia decía de su padre que a la hora de morir quiso confesarse, a pesar de ser ateo. Cuando le preguntaron por qué, dijo «por si las moscas». Maria Aurèlia se licenció en Filosofía y ejerció la docencia durante muchos años. Ganó el premio Joanot Martorell con su novela El cel no és transparent. Más tarde obtuvo el premio Sant Jordi con Un lloc entre els morts. Fue una escritora polifacética, se dedicó a la traducción, al teatro, al ensayo y otros géneros literarios. Fue una destacada feminista y regidora de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona.

Maria Aurèlia Capmany, que dirigía en Barcelona la colección JM de la editorial Nova Terra, me publicó mi primera novela en 1974. Para ello tuve la ayuda de Josep Maria Llompart, que era un buen amigo de Maria Aurèlia y de Gabriel Janer Manila, que era jurado del premio Gabriel Maura de 1972, otorgado por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en el que mi novela L’Arcàngel resultó premiada. Era una novela surrealista y de difícil lectura. La novela estuvo dos años prohibida por la censura, por cuestiones eróticas, pese a que el erotismo que entrañaba era de lo más ingenuo y fantasioso. En el informe se me comparaba a Camilo José Cela. Decían que tenía mucho futuro, de modo que decidieron recortarme las alas.

Al cabo de dos años, otro censor dejó pasar entera la novela. Seguramente entre todos la mataron y ella sola se murió porque la novela se vendió mucho. Durante ocho años más me presenté al premio Víctor Català de narraciones, del que Maria Aurèlia era jurado, pero no lo gané hasta que la sustituyó su compañero, Jaume Vidal Alcover, que dijo de mí que escribía lo que quería y cómo quería. El libro de narraciones se titulaba Lady Valentine. Creo que Maria Aurèlia volvió a ayudarme cuando en 1988 me dieron el premio Ramon Llull de novela, instituido por Planeta, del que ella era jurado, por Moro de rei. Capmany era una gran novelista, una de las mejores que ha dado Catalunya, comparable a Víctor Català o Mercè Rodoreda.