«Estàs embarassada?» «Avui no estàs fina?» «Tot bé?» Vaig estar més o menys dos anys de la meva vida sense beure res d’alcohol perquè em generava ansietat, i cada festa, cada dinar o cada quedada a un bar era una desfilada de: «Però segur estàs bé?» Ara que quasi no bec, passa igual.

A vegades em sorprèn com l’alcohol és un dels grans agents de vida social que tinc al costat. Ho pens fredament i m’escarrufa com, amb 15 anys, tenia un nivell de tolerància a l’alcohol altíssim, molt més que ara que en tenc 26. I que sí, que cadascú fa el que vol, però que tampoc fa falta fer ulls clucs i eludir que l’alcoholisme és una moguda. I que sí, que la vida és una merda, però de veres, no fa falta que demaneu a la gent que no beu si està bé. Ah, i quan m’embarassi, si és que mai ho faig, ja avisaré.