La gran apuesta (contra el mercado financiero) es un oscarizado thriller de Adam McKay (2015), con actores como Brad Pitt, Christian Bale o Steve Carrell. Los EEUU, yendo también en contra de la lógica financiera, han establecido sanciones ‘disuasorias’ para debilitar el rublo. Según el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire: «Vamos a provocar el colapso de la economía rusa.» En una acción sin precedentes contra un banco central –del G-7, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que han perdido su neutralidad– se han bloqueado las reservas de Rusia (640.000 millones de dólares), activos que no son de Putin, sino del pueblo ruso. Resultado: el dólar ya no es neutral. Es un claro mensaje a inversores extranjeros: ¡salgan mientras puedan! Así se observa la expulsión del dólar no solo por parte de Rusia –que anuncia ventas en Asia y en África en yuanes– sino también por Brasil, India, China, Turquía y otros países; Pakistán y Malasia estudian salir del dólar; Francia ha firmado un acuerdo de gas en divisa china. Crece el Nuevo Banco de Desarrollo fundado en 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) con sede en Shanghái, surgido como alternativa al Banco Mundial y al FMI. Su nueva directora Dilma Rousseff subrayó que las proyecciones sitúan el PIB de los BRICS por encima del G-7 y anunció nuevas reglas comerciales con el yuan al mismo nivel que el dólar y el euro. En esta línea el presidente de Brasil Lula Da Silva apostó en China por abandonar la sumisión de los BRICS al dólar.

La secretaria del tesoro Janet Yellen (EEUU) comentó en la CNN que «el riesgo de usar sanciones financieras ligadas al dólar es que puede socavar su hegemonía.» ¿Qué pasará si el mundo deja de usar dólares por no ser una moneda confiable? Según Stephen Jen (Morgan Stanley) ajustando por variaciones de precios, la cuota del dólar como reserva mundial ha pasado de alrededor del 73 % en 2001 a cerca del 55 % en 2021 y a 47 % en 2022. Tras el déficit producido por la guerra de Vietnam, la administración Nixon se salió del patrón oro en 1971 y acuñó dinero FIAT. El billete vale lo que dice el gobierno; intrínsicamente no vale nada. Para el analista Turcker Carlson (Fox), el sistema se sostenía por la alta demanda exterior y una emisión de dólares continua, generando un enorme déficit. «Hoy EEUU tiene más deuda pública que cualquier otro país en la historia del mundo. Más deuda que todos los países de la Unión Europea combinados» afirma el parlamentario británico Christopher Monckton y añade: «Cada billete de dólar que la Administración imprime es solo una falsificación.» Pero lo que resulta grotesco es que las sanciones no solo no han debilitado al rublo –el cambio del dólar frente al rublo el día primero del 2022 fue de 74,8 rublos/dólar y en la misma fecha este año de 73,5– sino que su tendencia es mejor que antes del conflicto y los restaurantes en Moscú están llenos. Parte de la explicación es que mientras la economía de los EEUU es financiera con dependencia del mercado bursátil, la de Rusia es de insumos que tienen un valor real. La gran apuesta de politizar el dólar es un sunami de dimensiones impredecibles.