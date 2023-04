En aquests moments, el vídeo porno més vist entre els adolescents és el d’una al·lota mutilada a la qual violen en grup. Ho explica Marina Marroquí, una educadora social experta en violència masclista, que també cita el que li diuen alguns adolescents en acabar les xerrades: «Jo et promet que soc bona persona i que estim molt la meva parella, però si no l’agaf del coll, li estir els cabells i li dic puta, no em puc escórrer». L’asfixia i escopir també s’han convertit en pràctica habitual segons el professor de sociologia de la UIB i expert en l’impacte del porno en els joves, Lluís Ballester. El BDSM consentit entre adults és una cosa, però convertir aquesta branca en arrel des d’on arrencar la sexualitat és un error.

Ballester explica que entre els 8 als 12 anys s’acaba de formar l’empatia i el desig, un període que actualment coincideix amb l’inici dels nins en el consum de pornografia a la xarxa. Amb vuit anyets els algoritmes ja els llencen porno! I la immensa majoria dels vídeos que miren són amb perspectiva masclista i violenta. Segons Ballester, una quarta part dels adolescents tenen un consum problemàtic de porno. I tot plegat coincideix amb un augment escandalós dels casos de violacions grupals protagonitzades per menors d’edat. El meu primer contacte amb l’educació sexual (i quasi únic) va ser a través del llibre de religió de vuitè d’EGB. I, segons els meus fills, la cosa no ha millorat gaire. O sigui, que deixam aquesta educació bàsica en mans del porno. La televisió noruega té un programa infantil d’educació sexual anomenat ‘Newton’. Vulves, vagines, pits, cossos... tot mostrat i explicat amb naturalitat i humor. Aquí no hi ha ni ‘collons’ ni ‘ovaris’. Fa uns dies, fent una xerrada a una escola mallorquina de secundària vaig dir ‘vagina’ i ‘penis’: molts abaixaren el cap, rigueren o es taparen la boca. França vol implantar un certificat digital d’edat, una mena de pont com el que fan servir els bancs per autoritzar operacions. Una mesura que, combinada amb tones d’educació sexual, fa anys que hauria d’estar activada en un país que realment volgués evitar les violacions. I perseguir, multar i prohibir els vídeos violents amb la dona, també.