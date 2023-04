El 29 de agosto de 1997, Skynet tomó conciencia de sí misma y eso fue el fin de la humanidad. Como todo el mundo sabe, John Connor lideraba la resistencia contra las máquinas, pero pronto aprendió que para derrotar a una IA se necesita otra IA. Esa rama de la informática que se ocupa de la creación de sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana es muy peligrosa. Ya hay quienes aseguran que la IA dará pie a una nueva era en la historia de la humanidad. Lo de nueva era huele a Skynet. Y todos sabemos lo que piensa Skynet de las tres leyes de la robótica. Kai Fu Lee, desde su despacho en Beijing, afirma que los humanos ya no serán necesarios en el ámbito laboral cuando las máquinas inteligentes estén al mando del planeta. Médicos, arquitectos y articulistas podremos dedicarnos a la contemplación. A mí siempre se me dio bien eso de la contemplación. Contemplo y escribo. Entonces bastará que haga solo lo primero. Entonces, la meta será perder la conciencia de nosotros mismos. Para no ser como Skynet.