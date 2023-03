Leen novelas los hombres que no son ni quieren ser escritores? He creído conocer algún caso, pero, tras rascar un poco la superficie, he descubierto, en ese hipotético lector desinteresado, un aspirante a escritor. En sus ratos libres tecleaba unas memorias, un diario, una novelita para regalar a familiares o amigos. Sé que existe (de hecho, abunda) el espectador de cine desinteresado, es decir, aquel que no aspira a formar parte del mundo del cine, que solo se acerca a él para disfrutar de su magia por un par de horas. También he conocido a lectoras puras, es decir, mujeres que leen literatura por puro placer, lejos de cualquier afán creador. Leen novelas con el mismo espíritu con el que van al cine o a ver una exposición artística. No quieren ser escritoras. ¿Existen hombres así, hombres que lean ficción de manera más o menos habitual (no prensa, no estudios o ensayos sobre determinadas cuestiones) y que no sean ni quieran ser creadores? Imagino que sí, ha de haberlos, me digo, pero no consigo encontrarlos.