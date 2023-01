Enguany faig 80 anys. Em cal començar a celebrar-ho. De moment, ho he compartit amb la gent de la meva edat i un poc més gran. L’amic Biel Fiol Munar, binissalemer il·lustre, m’ha fet arribar a mà un llibre, emotiu i benefactor, molt ben editat, publicat com cada any per l’Ajuntament de Binissalem, dedicat a homenatjar tots els veïns del poble nascuts l’any 1941. L’Ajuntament del meu poble, Consell, també terra de vins i ametlles, i de la mateixa comarca del Raiguer, homenatge cada any, en un gest que ens honora a tots, els padrins i les padrines del municipi, com acostumen a fer a molts altres pobles de Mallorca.

M’alegro molt per aquestes celebracions populars perquè treuen dels seus racons a moltes dones i molts homes que comencen a estar rovellats i polsosos pel pas del temps. Això permet fer ben present i ben viva la veu de l’experiència humana. Quanta riquesa acumulen en tots els sentits i en totes les seves existències. Experiències de les existències. D’elles i d’ells tenim molt per aprendre.

En aquesta publicació que estic comentant podem llegir tot el seu bagatge personal: laboral, cultural, polític i social, econòmic, professional i, sobretot, familiar. La família, en tots ells, és el centre de les seves vides. Ara tots ells estan carregats de fills i de nets, carregats de crosteres i dolors musculars a l’esquena i als genolls. Carregats d’artrosi. Carregats d’experiència i de paciència. Carregats de saviesa. Molts d’ells han crescut ben a prop meu, ja sigui jugant a futbol, jugant a cartes, treballant, ballant o participant en diverses activitats populars, religioses o artístiques. Jocs infantils i juvenils. Recordo les festes patronals, els esports, les vermades, els estudis, els projectes culturals i literaris, les vetllades teatrals, els festivals a l’aire llire, i tants i tants etcèteres que es queden dins el tinter.

Per molts anys, i en vida vostra i meva!