El partido a la derecha del PP pretende que se revise el protocolo médico en un caso de aborto proponiendo, entre otras medidas antiabortistas, que antes de proceder, la madre sea obligada a escuchar el latido del feto. Rápidamente han saltado las voces que tachan, tal medida, de coacción, presionando a las mujeres que han tomado la decisión. No soy mujer ni he abortado nunca, pero me atrevo a decir que ninguna lo hace por gusto. Es más, diría que aquellas que lo han hecho siempre llevaran un arañazo en su corazón, algo que nunca olvidarán y que les acompañará siempre. Pero puestos a rasgar en la conciencia femenina de aquellas mujeres que quieren abortar, le propongo a Vox otras medidas más modernas y originales que seguro que tendrán efecto. Por ejemplo, les propongo una psicofonía que simule la voz de Dios que, escuchada con unos buenos auriculares, les recuerde que sus decisiones las condenaran al infierno eternamente. También podrían tirar de la tecnología para hacer un fotomontaje en el que apareciera el rostro del hijo que no van a tener. O uno más, un videomontaje del día de su boda, esa que no va a existir. Hay que ver la de chorradas que se proponen hoy en día, no hay ninguna necesidad de remover temas que ya hemos superado. Cualquier día nos cuestionan el divorcio. O eso no, que les mola. Por cierto, que Campos ya no preside.