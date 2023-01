No faré avinent res de nou si dic que el que passà a Brasil dia 8 de gener fou un intent de cop d’Estat. Va ser una agressió ordida per l’extremadreta. Recorden la pel·lícula Cuando ruge la marabunta (1954)? Les ferotges formigues ho esquarteraven tot. Les persones també actuen com la marabunta. L’ultradretra provoca estralls per allà on passa. Els fanàtics de Jair Bolsonaro assaltaren les seus dels 3 poders: legislatiu, executiu i judicial. L’expresident de Brasil no acceptà perdre i no reconeix a Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro i Donald Trump han tengut una actitud idèntica. Primer Trump, i ara Bolsonaro, han atiat als seus adeptes per a que ultratjassin els setis de la sobirania nacional. Els acòlits de Bolsonaro reclamaren, a més, una cop militar que derrocàs el govern legítim de Lula da Silva.

Gairebé tots els governs del món desaprovaren, amb fermesa, el frustrat de cop d’Estat. Ça va de soi dir que la condemna de la UE fou unànim, inclosa la del president Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP i cap de l’oposició, encara no ha reprovat l’intent colpista! Per què no ho ha fet? Cuca Gamarra, secretària general del PP, tampoc i, a més, atacà al president Pedro Sánchez. Va agosarar-se a dir que si l’intent de cop d’Estat de Brasil succeís a Espanya, Sánchez ho consideraria un simple problema d’ordre públic. Gamara, ets una macarra de la política. El delicte de rebel·lió està tipificat en el codi penal espanyol i pot ser castigat fins a 25 anys de presó. Això ho sabeu tots els PPeros. Barrejau sedició amb rebel·lió i ho repetiu a balquena. Treis profit que la gent no coneix quina és la diferència. Feijóo insistí en la idea que el govern de Pedro Sanchez és ilegítim! Trump i Bolsonaro també ho diuen. Això és una perversitat Feijóo! Els PPeros regurgitau aquest falaç mantra i els votants del PP s’ho empassen. L’extremadreta ha empestifat el món, l’intercanvi d’informació, experiències i altres trastams és global. Santiago Abascal sovintejà a Jair Bolsonaro. I el feixisme té emmanillada a la dreta liberal. Desconfii del PP i dels seus votants. Alberto Núñez Feijóo no gosa dir que si guanyàs les eleccions generals, governarà amb l’extremadretra.