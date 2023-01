Feia vuit anys que no esborrallava aquests 3 mots: José Ramón Bauzá. No ho feia perquè me genera fàstic. Bauzá és un colós de l’engany i mai no he entès perquè un tipus mediocre intel·lectualment i pervers moralment arribà a ser president de les Illes Balears. Bauzá deixà Balears extenuada i el PP assolat. Anys després, la nòmina de polítics devaluats era cèlebre. Els de Ciudadanos filiaren, a contracor, a Bauzá. L’any 2019 el consignaren cap a Brusel·les i el mallorquí convertí l’escó en un edèn particular. Quan Bauzá contactà amb el règim qatarià, s’enlluernà. Llavors, se convertí en publicista de la monarquia medieval que aplica la sharia i que no respecta ni els drets de les dones ni els de la comunitat LGTBIQ.

El mes de desembre de 2022, sempre en el context del Qatargate, periodistes d’Ultima Hora publicaren articles, diguem-ne, poc amables amb José Ramón Bauzá. Amaya Michelena recordà que Bauzá s’embutxaca «siete mil pavos mensuales como eurodiputado mientras dedica su energía a planear su siguiente salida del tiesto». Ulls vius amb ell! Nekane Domblás recollí la peregrina justificació de l’apotecari. Per viatjar a Qatar «siempre lo ha hecho con ‘invitación’ oficial. Bauzá ha negado haber cobrado». Però ell feia camí «con todo pagado». Que llagoter és el Pinocchio de Marratxí! Juan Torres Blasco, en un to càustic, contà que «lo primero que hizo Bauzá al llegar al Europarlamento fue inventarse un personaje y hasta una especie de informativo que llamó ‘Exteriores con Bauzá’». Domblás ho arrodoní, «el verdadero ‘Exteriores con Bauzá’ es él mismo». No! José Ramón és un narcisista. Ho sabia. Torres Blasco confirmà que «la compañía aérea de Catar le pagó viajes. Parece claro que llegó dinero catarí a Bauzá, aunque éste afirma que nadie le sobornó». Ja s’investigarà, rematà. Joan Riera apuntà que «el ínclito se apresuró a lanzar mensajitos de móvil proclamando su santa inocencia cuando nadie le acusaba formalmente de nada». Proclamà, sorneguer, que Bauzà ha viatjat més que Marco Polo fent propaganda de Qatar. Acabaré amb una píndola de Torres Blasco: «en su época de presidente balear, Bauzá ninguneó bastante al periodismo». José Ramón Bauzá, «de aquellos barros vienen estos lodos!»