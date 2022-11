Ara, les ciutats desterren a les zones suburbials molts d’edificis que antany eren cèntrics, avinents als usuaris. A Palma, el de la Misericòrdia, adjunt al que coneixem com Hospital General de Mallorca. Aquesta instal·lació mèdica ha guanyat el torcebraç a l’esperit del temps, com també la seva veïna la Clínica Rotger. La Juaneda i la Miramar ens queden a prop, però es construïren, al seu moment, lluny del centre. La Quirón, Son Llàtzer i Son Espases ens queden esquerra mà i per accedir-hi necessitam moure’ns amb vehicle de motor. La UIB s’hauria pogut encabir en grans edificis buits del casc urbà (d’avingudes cap endins), amb el consegüent benefici per als estudiants i professors, per a la ciutat en general. Si ara us passejau a la tarda-nit pel barri de la Seu, el de dona Obdúlia de Moncada, teniu la sensació que la ciutat entera ha estat abandonada pels seus habitants: no passaria si s’hi haguessin instal·lat una o dues facultats. La L’emplaçament de la UIB és un gran fracàs urbanístic i social.

Per accedir a la majoria de pobles i ciutats heu de travessar una murada quasi inexpugnable d’instituts i altres col·legis, polígons industrials (que tenen raó de ser més enllà dels suburbis), hospitals, centres per als vells... Es tracta d’allunyar de l’usuari una espessa xarxa de serveis socials que, més enllà d’intensificar el trànsit i la contaminació, creen en la ciutadania una lleu sensació de desemparament.

D’altra banda, els hospitals en general es protegeixen darrera una inexpugnable bardissa d’incomunicació telefònica. Parlar amb l’especialista és una empresa quasi impossible: el primer topall és la centraleta que, en concedir-vos el torn, us sotmet a un interrogatori inútil: us convida a pitjar una tecla de l’aparell darrera la qual s’obre un espai de nous interrogatoris i, finalment, la invitació dantesca a abandonar tota esperança: «Ara els nostres operadors estan tots ocupats...», etc. És normal o acceptable que els hospitals siguin inaccessibles durant bona part del dia? Jo diria que no. I en quina llengua ho diria? El portals web de quasi tota la medicina privada adverteixen que atenen en espanyol, anglès i alemany. De manera que t’exclouen de la normalitat fixada gràcies al seu poder.