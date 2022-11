L’ascensor que va del passeig de la Rambla a la plaça Major de Palma està aturat, fora de servei fa uns mesos, essent l’únic medi que la gent amb diversitat funcional que utilitza cadira de rodes pot accedir d’un indret a l’altra. Qualcú em pot explicar com ho ha de fer un ciutadà que es desplaça en cadira de rodes i aparca el cotxe a l’aparcament municipal de la plaça Major per poder arribar fins aquesta? Que li ha passat pel cap al senyor Alberto Jarabo, regidor de Participació Ciutadana per decidir aturar l’ascensor i les escales mecàniques de les galeries, perjudicant greument a qui va en cadira de rodes o té dificultats per pujar escales?

El Ple de l’Ajuntament de Palma del 27 de juny de 2013 acordà la constitució de la ‘Mesa Palma Accessible’ per promoure l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques; anys més tard, el 23 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la constitució de l’Oficina Palma Accessible, amb la finalitat d’implantar i fer efectiva l’accessibilitat universal i l’eliminació de barreres; al mes següent, el 18 d’abril es creà la ‘Comissió de Coordinació per l’Accessibilitat’ per fer real l’accessibilitat a totes les àrees de l’Ajuntament. Però vist les traves que posa l’Ajuntament a la gent amb alguna dificultat de mobilitat, per comunicar Rambla amb plaça Major, sembla que tots aquests acords són pura parafernàlia. Molt de bravejar i omplir-se la boca amb la paraula ‘accessibilitat’, però el resultat ja ho veieu: incongruència.

Un amic que es desplaça amb cadira de rodes, per anar de la plaça Major a la Rambla, trenta metres de distància amb l’ascensor, per estar l’ascensor aturat, va haver de fer més d’un quilòmetre de recorregut per fer el mateix desplaçament, només podia davallar pel carrer dels Oms o pel de Sant Domingo, el que va suposar un munt de temps i esforç, sortosament un altre amic l’ajudava. Senyors Hila i Jarabo, no poseu entrebancs a l’accessibilitat, posau en marxa l’ascensor i les escales mecàniques de la plaça Major i no perjudiqueu més al ciutadà.