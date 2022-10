He leído que en el plenario del martes en el Parlament los diputados progresistas de Balears se divirtieron de lo lindo por lo que hizo Margaret Thatcher, y que Iago Negueruela «no daba crédito» que una diputada del PP citase a la ex premier británica. Para todos estos que ríen sin saber muy bien lo que hizo Thatcher les recomiendo que lean sus memorias y, de paso, varios artículos que analizan su trabajo en política económica en Gran Bretaña. Entre tanto ji, ji, ja, ja, nuestros honorables diputados podrían aprender, en lugar de dormirse en sus escaños, que Thatcher heredó un país que acababa de ser rescatado por el Fondo Monetario Internacional (jajajaja) con 2.600 millones de libras. El Gobierno laborista anterior (se supone que un modelo de gestión para Negueruela y el resto) no tenía recursos económicos suficientes para pagar sus obligaciones y el FMI salió al rescate para evitar la quiebra de UK.

Thatcher gobernó entre 1979 y 1990 y uno de los problemas que se encontró fue que las rentas más altas pagaban un IRPF por encima del 90 %, los sindicatos paralizaban el país cada dos por tres y el Estado mantenía empresas que eran insostenibles económicamente, entre ellas varias fábricas de coches. Cuando Thatcher llegó al poder Reino Unido estaba lejos de ser uno de los diez países más poderosos del mundo y su inflación estaba disparada, rozando el 20 %. Eso no es opinión, son datos. Años después, y tras hacer profundas reformas fiscales, el país recuperó la senda del crecimiento y superó el PIB de Francia y Alemania. Además, la primera ministra incentivó la compra de las viviendas que eran propiedad de los distintos niveles de gobiernos para que los inquilinos comprasen sus casas, una medida que ni en sueños podrían igualar nuestros actuales dirigentes, campeones mundiales de alimentar la especulación inmobiliaria y de adoptar medidas sobre alquileres de pisos que siempre consiguen el efecto contrario, es decir, que suban los precios. Además, Thatcher de la que tanto se ríen redujo el gasto público del 46 % al 34 % y bajó el Impuesto de Sociedades del 50 al 33 %, logrando crear riqueza y poniendo fin a los monopolios estatales deficitarios. Con ella el PIB per cápita aumentó un 35 % en 11 años, y la inflación se situó por debajo del 5 %. Es extraño que nuestros expertos economistas del Parlament no tengan alguna referencia sobre lo que hizo Thatcher en Reino Unido hace más de tres décadas y que se dejen llevar por los comentarios de cuatro indocumentados. Con el actual panorama económico que sufre Balears no creo yo que sea lo más prudente reírse de la política económica de Thatcher, quien además hizo mucho más por el feminismo que el 99,99 % de las activistas actuales. Eso tampoco es opinión. Es un dato que no puede discutirse.