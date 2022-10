Segur que les dues presentacions d’aquesta notícia són inexactes i confuses, però entre ambdues s’entreveu una possibilitat interessant. Una avança que a Dinamarca es presentarà a les pròximes eleccions un partit polític dirigit per una Intel·ligència Artificial, anomenada Leader Lars, i l’altra que serà més exactament un nou partit comparable formalment als tradicionals però que els seus dirigents, a l’hora de presentar propostes i prendre decisions, hi seguiran els algoritmes d’aquesta Intel·ligència Artificial. Per als interessats en la qüestió nominal, es denominarà Partit Sintètic (dels molts significats de l’expressió, em quedo amb el que inclou l’obligació d’anar per feina...). Sorprenent? No gaire. Revolucionari? A mitges. Inquietant, com indagaran tot d’una els primitivistes? En absolut. Cada dia és més probable que en lloc d’un cirurgià t’arregli un robot, que ho farà més perícia i polidesa, i si els robots o algoritmes o el que sigui concedeixen crèdits, escriuen relats i guions, piloten avions i condueixen vehicles, emeten sentències, detecten malalties, estableixen diagnòstics i recomanen teràpies, i fan moltes altres funcions tradicionalment reservades a alguns cervells (no a tots...), no hi ha d’haver cap problema en què prenguin decisions i indiquin propostes, com fan habitualment els polítics, amb resultats desiguals, tot sigui dit.

Ai, ben mirat, sí que hi ha un problema. I és tan problema que fins i tot té nom: l’efecte Bainbridge. Amb el nom de la psicòloga Lisanne Bainbridge es descriu des del 1983 el fet que l’aparició d’una tecnologia que millora el rendiment d’una funció humana en suposa, paradoxalment, la reducció d’aquesta capacitat, com hem constatat repetidament tothom: deixam de memoritzar números de telèfon perquè ens ho fa el mòbil, ens orientam pitjor perquè tenim navegadors, els pilots perden apreciació visual dels aterratges perquè disposen de pilot automàtic... Això suposaria que si una Intel·ligència Artificial pogués prendre moltes de les decisions que ara prenen els polítics de carn i ossos tal cosa empitjoraria la seva humana capacitat per prendre decisions en el futur. I la veritat és que alguns no en van gaire sobrats.