El pròxim divendres, dia 21, Homes per la Igualtat Mallorca organitza de bell nou una Roda d’Homes, un acte simbòlic de rebuig a la violència masclista, on es recorda totes les dones assassinades en l’àmbit de l’Estat, serà a les 19.30 hores a la plaça de sa Bassa, a Manacor, amb el suport del col·lectiu Dones de Llevant. Encara que es digui Roda d’Homes, està oberta a tothom, dones i homes. Manel Santana Morro, professor de Secundària, escriptor i ex director general de Participació i Memòria Democràtica del Govern, serà la personalitat convidada d’enguany.

Creia que la violència de gènere i la desigualtat entre dones i homes era cosa generacional i que a mesura que anessin donant pas a noves generacions, aniria minvant i desapareixent, però resulta que no és cert ni de prop. Alguns joves continuen igual o encara pitjor degut a les noves tecnologies; escarrufa escoltar algunes de les seves conversacions al carrer.

La setmana passada, uns joves del col·legi major Elías Ahúja, de Madrid, varen protagonitzar un fet lamentable i intolerable, llançant crits a les al·lotes universitàries del centre Santa Mónica, amb insults com ‘Sois unas putas ninfómanas’ i d’altres d’iguals característiques. No va ser un fet aïllat, hi participaren més de dos-cents alumnes. Era una a mena d’assaig de ‘manada’. Imagineu que, al carrer, deu d’aquests alumnes envolten a una de les al·lotes de la residència del davant i li profereixen aquests mateixos crits i insults. Ells ho poden considerar un divertiment, però a ella l’ensurt i la por la poden marcar per a tota la vida. No, no es pot callar i molt menys justificar, no valen excuses, aquests fets han de desaparèixer. Cal prendre mesures contundents perquè no es torni a repetir.

En contraprestació, els alumnes de l’institut Pérez Guzmán de Ronda (Granada) han iniciat una campanya contra els càntics masclistes i insults. Però no tot és suport, igualtat i respecte cap a la dona. Sense anar més enfora, hi ha una empresa, La Tostadora, que ven camisetes amb els eslògans ‘Todas sois unas putas’, ‘Voy de putas’, etc.