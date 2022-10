La izquierda de Balears ha aprovechado dos anuncios a bombo y platillo para salir de la depresión en la que estaba instalada desde hace tiempo por la situación económica y política que se vive en todo el país. Han sido dos noticias las que han alimentado la euforia y dan esperanzas a cientos de altos cargos políticos y asesores que ahora creen tener alguna posibilidad de seguir en sus respectivos puestos al menos otros cuatro años más.

Con el anuncio de la aprobación del REB por parte de Pedro Sánchez, y todas las medidas fiscales y económicas presentadas por Francina Armengol en el Parlament un día después, están convencidos de que pueden remontar de cara a las próximas autonómicas. No quiero ser aguafiestas, pero el anuncio del REB hecho por Sánchez tuvo un nulo interés entre los lectores de la web de Periódico de Ibiza y Formentera. Las medidas fiscales de Armengol interesaron un poco más, pero tampoco provocaron el colapso de la web. Por lo tanto, mucho me temo que se ha desatado una euforia sin demasiados motivos y que la clase política/periodística sigue instalada en un mundo muy alejado del real que no interesa a la mayoría de ciudadanos.

Las elecciones del próximo mes de mayo recuerdan cada vez más a las vividas en 2011 cuando gobernaba Zapatero en el Gobierno central y Antich en Balears. La situación económica marcó aquellas elecciones y los electores dejaron en manos de la derecha, tanto en Balears como en el resto del Estado, los gobiernos. Porque hay muchos electores que creen que solo la derecha puede resolver las crisis económicas y así Bauzá en 2011 y Rajoy, meses después, consiguieron amplias mayorías absolutas, con resultados muy por encima de las previsiones.

Pero no solo debemos fijarnos en la inflación disparada sino también en analizar si realmente las cosas han cambiado tanto en estos últimos ocho años con Armengol y los gobiernos de izquierdas en las principales instituciones de Balears. Habrá opiniones para todos los gustos, pero es una realidad que ahora mismo los principales problemas que tenía Balears no solo no se han resuelto sino que se han agravado, especialmente el de la vivienda, que ya se ha vuelto crónico para los jóvenes.

¿Realmente alguien cree que de forma masiva los ciudadanos de Balears pensarán en Sánchez y el REB a la hora de votar en mayo del año que viene? ¿O quizás busquen cambios para salir de esta escalada de precios y busquen una gestión autonómica con menos propaganda y más hechos?

Felicito a todos aquellos que desde el pasado lunes ven posibilidades de mantener sus puestos de trabajo pero que miren lo que ha pasado en Andalucía, por ejemplo. O en Italia. Todo apunta a que en Balears puede repetirse lo ocurrido en 2011.