Fa dues setmanes, sortia la notícia a tota la premsa de Balears, que tres al·lotes menorquines organitzen, el pròxim 18 de setembre, el primer encontre balear del moviment terraplanista, a Ciutadella, i ja hi havia més de cent apuntats per assistir-hi. Un moviment que afirma que la Terra és plana i vol destapar, segons afirmen: «La gran mentida i estafa que la Terra té forma de globus». I ho diuen amb tota convicció, com un dogma, sense ruboritzar-se per afirmar tal despropòsit. Semblava que l’actual ciència, amb les d’eines de mesura digitals, investigació, i així mateix, amb tots els satèl·lits que ens envolten, ja havia resolt aquest dilema de si plana o rodona. L’estudi de la Terra ve d’enfora, de fet, ja al segle VI aC Pitàgores argumentava que la Terra era esfèrica, donant explicacions raonades.

Avui en dia, tot està mesurat i ben mesurat, muntanyes, valls, rius, oceans, i la forma al mil·límetre que té la terra, com pot aquesta gent seguir amb creences tan antigues i fora de tota lògica? La figura central del terraplanisme en aquesta convenció serà Iru Landucci. Resulta interessant escoltar-lo, trobareu molts de vídeos a Internet, és un venedor de fum, només ell és posseïdor de la veritat, tots els altres, governants i científics inclosos, són uns mentiders o estan venuts, el clàssic de qui no té suficients arguments per demostrar les seves incoherències. Aquests temes atrauen molta gent, hi trobareu qui fa negoci del tema, donant conferències i muntant petites ràdios o televisions que tot el dia xerren sobre temes de pseudociència i són negacionistes en quasi tot. Perquè tanta discussió i tantes teories, que agafin un avió fins al límit de la seva Terra plana i ho vegin in situ, en tot cas, si fossin certes les seves teories, s’haurien de canviar tots els llibres de text del món, àrdua feina.

Em deman: que la Terra sigui plana o rodona, a qui pot beneficiar? Hi ha, encara, sectors de la població que, per falta d’informació, creuen més les històries dels terraplanistes que la informació rebuda d’entitats científiques reglades i legalitzades.