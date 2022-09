Andrés Manuel López Obrador, en respuestas de un sector ‘retrogrado y conservador’ por la contratación de más de 500 médicos cubanos, el presidente aseveró que la medida se toma debido al déficit que el país tiene de profesionales de la salud, que estimo en más de 50.000. Durante la reciente conferencia ‘mañanera’ de Prensa del presidente, anunció que durante su histórica y positiva visita a Cuba, se firmó un acuerdo de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos de la isla para enfrentar el déficit que tiene México, en particular las zonas más pobres y vulnerables; de igual manera informó del envío a la isla de médicos generales mexicanos para formarse y la importación de la vacuna cubana contra la COVID-19, considerada por la OMS cómo una de las mejores del mundo para aplicarla en niños.

El mandatario reafirmó que el déficit que tiene México, de médicos generales y especialistas, es debido a las políticas neoliberales inhumanas y corruptas, que dejaron fuera de la educación pública a miles de aspirantes a estudiar medicina. Por otro lado recordó que durante la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en lugar de enviar a los estudiantes de medicina en apoyo a los ejércitos de especialistas que arriesgaron sus vidas, los mandaron a sus casas. El presidente expresó que «eso no deben hacer las universidades públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y en este calo la UNAM».

Cuba, no solo ha sido capaz de ser uno de los primeros países del mundo en vacunar exitosamente a toda su población, incluida la infantil, sino que además ha enviado, envía y sigue solidariamente enviando solidariamente vacunas a otros países del tercer mundo. Pero además, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, a lo largo y ancho de los cinco continentes prestan ayuda solidaria incluido la solicitada por países del primer mundo, como Italia , Andorra y Gran Bretaña. Para finalizar, quiero recordar que en la ‘Isla del eje del mal’, a pesar de ser víctima de un bloqueo de más de 60 años, todos lo poderes imperialistas no han podido, no pueden, ni podrán jamás destruir la Revolución. Viva la construcción del socialismo del siglo XXI .