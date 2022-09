Mallorca és una estrella del rock, com Joan Jett, Patti Smith o Janis Joplin. Quan ets celebritat d’aquest nivell ho tens tot: fans que no et deixen ni respirar, doblers, atenció. Però la fama no cau bé a tothom.

Quan ets una estrella del rock, deixes de banda als qui duen amb tu tota la vida perquè no et faran ric.

Abuses de substàncies nocives, sigui cocaïna, sigui el fum tòxic dels megacreuers, sovint temptat per qualcú que vol que siguis productiu. T’aferres a qui et promet fama. Et rodeges de gent que et diu el que vols sentir, mentre el teu món col·lapsa perquè en realitat et sents sola i ningú mira pel teu bé. Mallorca és una estrella del rock que té una cruïlla davant: o bé escolta a qui l’estima o bé continua el camí que du ara. La fama no cau bé a tothom, i d’èxit també es pot morir.