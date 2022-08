Imagina’t que tens depressió, angoixa o estrés postraumàtic i que un medicament que només has de prendre entre un i dos pics et pot curar per sempre. No és ciència ficció i ho explica el periodista Michael Pollan a Canvia la teva ment, títol d’un llibre i d’una miniserie documental de Netflix.

La psicobilicina és la mol·lècula ‘miraculosa’ que obrarà aquests canvis, un químic present als fongs psicodèlics que provoca una reacció similar a l’LSD, però amb un efecte més breu i suau. És tan real com que ja hi ha estudis a Estats Units i Europa en tercera fase supervisats per les autoritats mèdiques respectives. Les proves pilot han estat un èxit, amb un 80 % de resultats positius, i ara s’experimentarà a més gran escala. Si tot va com s’espera, el medicament podria ser aprovat d’aquí cinc anys.

En prendre aquesta substància, els pacients estan acompanyats en tot moment per guies que els donen les instruccions de vol i els fan de suport en els moments més durs. I és que l’experiència també pot fer por. Però la majoria expliquen que passen a formar part d’una entitat més gran en la que l’ego es dilueix. Si les experiències traumàtiques canvien les personalitats de manera negativa, la psicobilicina fa tot el contrari. Aquesta és la bona notícia, que estam a les portes d’un canvi copernicà i exitós en el tractament d’alguns traumes mentals. La dolenta és que aquests estudis ja s’estaven duent a terme als anys 60: podríem haver-ho tengut al mercat fa 50 anys! Ves que les grans farmacèutiques no ho bloquejassin llavors: vos imaginau les empreses que generen més ganàncies del món deixant de vendre tones i més tones d’antidepressius i altres medicaments similars durant cinc dècades? Elles tampoc. Llavors, se van relacionar les drogues psicodèliques amb el moviment pacifista, per això Nixon va decidir prohibir-les. Esperem que ara vagi de debò, que els científics puguin fer la seva feina i ens arribin els seus beneficis. Per últim però no menys important, un altre punt positiu de la teràpia amb psicobilicina és que millora la connexió de les persones amb la natura i les fa menys autoritàries. Amb una pastilla podem acabar amb el canvi climàtic i l’ultradreta! Senyors científics, pitgin l’accelerador! És vital pel planeta!