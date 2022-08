Con apenas unos días de diferencia el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que han acaparado la atención informativa en Balears. Una ha sido la de los ERE, que ha ratificado las condenas a dos expresidentes autonómicos de Andalucía, entre otros, y la segunda ha sido contra el ex secretario general del PP balear José María Rodríguez, condenado a tres años de cárcel. En la sentencia contra Griñán y Chaves los ‘populares’ han pedido responsabilidades al PSOE y viceversa. Rodríguez ha sido condenado a tres años y medio por un contrato que no llegó a 20.000 euros. Griñán a seis años por participar en una trama que malversó casi 700 millones. Las diferencias, como ven, no merecen ni discusión.

Pues bien, veamos las reacciones políticas. Més per Mallorca, por ejemplo, pidió responsabilidades políticas a Marga Prohens por el ‘caso Rodríguez’. Imagino que Prohens estaba en la universidad cuando se produjo todo este asunto por el cual ha sido condenado el exdirigente ‘popular’. Cosme Bonet, portavoz socialista, iba más allá. Bonet metía en el mismo saco, sin venir muy bien a cuento, a Sandra Fernández, actual secretaria general del PP balear, Álvaro Gijón (perseguido por un juez y un fiscal inhabilitados y cuyas causas se han archivado), Matas (condenado por varias causas) y a Rosa Estaràs, aunque tampoco se sabe muy bien el motivo.

El PSOE balear publicó un tuit al respecto con fotos de todos ellos sin saber muy bien si consideraban que todos debían acompañar a prisión a Rodríguez, incluso sin haber sido imputados por ningún tema, o simplemente había que llenar una imagen y el diseñador tuvo que meter los primeros nombres que se le ocurrieron a Bonet. Pero lo que no esperaba Bonet es que unos días aparecería la sentencia contra Griñán y Chaves. Todavía desconocemos la postura del portavoz socialista al respecto, pero sí sabemos que el propio Pedro Sánchez ha dicho que, como Griñán no se ha enriquecido, no parece lógico que entre en prisión. De ese comentario al indulto hay un paso, pero es sorprendente el criterio de la dirección socialista. Se alegran por un condenado a cárcel por un contrato menor y respaldan a uno de los responsables políticos de una trama de casi 700 millones. No espero ningún tuit del PSOE balear o de Bonet pidiendo que Rodríguez no entre en prisión porque no se ha enriquecido, y además disculpas por manchar el nombre de Sandra Fernández, Álvaro Gijón o Rosa Estarás por meterlos en el mismo saco sin saber muy bien el motivo, pero que al menos no tomen a los ciudadanos por estúpidos.

Podemos esperar reacciones contra los jueces de personajes como la concejala Neus Truyol o la independentista Laura Borràs por sus líos judiciales, pero un partido en el gobierno como el PSOE debería de dejar de frivolizar sobre este asunto. ¿Han calculado los dirigentes socialistas de Balears el número de personas que han entrado en prisión por casos de corrupción donde no se ha demostrado ningún enriquecimiento personal? ¿Pedirán la libertad para los que aún siguen en la cárcel o solo para sus militantes? Yo, a diferencia de Bonet, no me alegro de que Rodríguez y Griñán ingresen en prisión. Por eso hay que cambiar las leyes, al margen del carnet político del que comete el delito.