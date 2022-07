Tras miles de experiencias, en ‘Spanish hydra’ descubro a España: territorio donde no hay ni un solo psicópata sádico que no corra a por protección y mimo del Estado. Describo, uno, lo bien que viven los psicópatas, dos, el apoyo total de hidras de la que son una cabeza, laboral, familiar o de ‘compañeros’ y sobre todo cómo corren veloces a España S. A. El primer psicópata que vi quería ganar sí o sí. En un descampado me obligaba a ser portero. Chutaba fuerte. Yo tenía 6 años y él ganaba. Pero ‘sufría’ sudor al ver mi progreso en fútbol y estudios. Ante películas de terror «ahora viene cuando lo matan» ladraba y se burlaba de la «justicia americana». Ante la menor disidencia sentenciaba: «los niños son como un melón, si no los abres no sabes si son buenos», ante fans de ambos sexos adorando ese sadismo de metido en España S. A..

En una universidad, un profesor y escritor enfermó de cáncer. Yo dije que era triste. El psicópata: «Da igual si muere yo ya tengo los derechos de sus libros». Sádico que hoy es un jerarca. El historiador Tusell dijo «el español fue el totalitarismo más fanático de Europa». Las repúblicas europeas se arrodillaron ante Hitler. En España parte del Ejército no se arrodilló ante el Hitler local. El fascismo ritualiza su dogma de «quien falte a rituales callejeros, muere». Una aldea de Navarra, rituales callejeros. Encarnación Resano era hospitalaria y del campo, del pueblo al que la ‘sociedad’ española expoliaba sin piedad, pues según Hannah Arendt «en el XVIII España ya estaba hundida cultural y económicamente por sus dirigentes». Detenida por «dar la espalda» sin saberlo en el ritual, escribió a su hija «en el cielo estaré mejor que en esto». Una banda armada de España S. A. la asesinó disparándole entre las piernas. Se desangró toda la noche hasta morir. Ni en Alemania asesinaban así. La Sección Feminista de hoy no está para justicias con Resano. ¿Será porque «el pueblo es machista»? En los 60 el cuento es «con Franco ya no llevamos alpargatas». Sin terror seríamos como Resano, ‘paletos’ con alpargatas cuyos sádicos asesinatos no importan. Tras extermniar, vino el dinero de EEUU y el cuento de ‘bandos’ y el Franco pacifista, aunque fue fan de Hitler. Así Resano no existió y España S. A. ya acoge a psicópatas corriendo a por seguro y paga vitalicia con disfraz de funcionario con la Seguridad Social ideada por un falangista para controlar al pueblo y humillaciones si enferma. ¿Algún asesino de Resano no corrió a España S.A. a colocarse?