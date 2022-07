Cuidado! Los medios nacionales de TV nos bombardean a diario con lo que llaman ‘nuevo ciclo’. Se empeñan en señalar que las elecciones andaluzas han tenido algo que ver con el aburrimiento político. Esto se llama manipulación. Seguramente los responsables televisivos crean que somos idiotas y tragamos todo lo que dicen. Pues miren, en asuntos de política, más bien sería que no. La alternativa al gobierno actual no existe y es muy triste, tal vez en un par de años rompa todos los pronósticos una señora llamada Yolanda Díaz, teniendo en cuenta que las mejoras sociales del Gobierno son por el empeño de Podemos y no precisamente del PSOE.

Pero volvamos al cuento ‘nuevo ciclo’. En la Comunidad de Madrid han cerrado la mitad de los centros de Atención Primaria y los madrileños tienen que ir a los hospitales o a la Asistencia Sanitaria Privada (gobierna el PP). En Castilla y León han sufrido un incendio devastador por falta de previsión, aunque su presidente diga que contaban con los medios suficientes (gobierna el PP). El Parque Natural de Doñana en peligro por la privatización del agua (gobierna el PP). Entre otros atrasos históricos, la sanidad en Galicia destrozada por la gestión del hombre esperanza Núñez Feijóo. Ah, y los jóvenes gallegos emigran a otros territorios desde la Guerra Civil. Aquí no somos de la cofradía del Sant Colló (no gobierna el PP) y conservamos memoria de la corrupción de los gobiernos conservadores. Parece poca cosa, pero deberíamos tenerlo en cuenta cuando los cánticos de sirenas nos llamen al ‘nuevo ciclo’. El cambio no es volver a lo de siempre y peor aún al pasado de sombras siniestras que pretenden los de Vox. No debemos confundir al inteligente con el estúpido ni dejar que nos líen con sentimientos elementales. La televisión es una droga al alcance del humilde y las redes sociales la estafa virtual que arruina vidas reales. Vean todo lo que quieran, pero con moderación. Las redes digitales son herramientas de la mentira; la 13 nos hablará del Papa y las demás informarán del mejor postor. La prensa es menos peligrosa, la lectura sosegada no daña los ojos y las hojas sirven más tarde para proteger el suelo después de pasar la fregona.