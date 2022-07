Durante muchos años, quizá 35, me he dedicado a escribir guías turístico-culturales. Comencé en la ya legendaria Ediciones Grech que publicaba la famosa Guía del Trotamundos, en esa colección escribí la primera guía turístico-práctica de Colombia. Entonces ni los redactores de la Lonely Planet iban a Colombia, apenas había folletos sobre el país hermano y, por ejemplo, no me quedaba más remedio que ir a las centrales de teléfono de Cali o de Medellín y arrancar las páginas amarillas de la guía telefónica donde figuraban hoteles y restaurantes para poder comenzar por algún sitio.

El mundo de las guías turísticas ha cambiado mucho desde entonces y también sus lectores. Por otra parte internet, los apartamentos turísticos, los grandes maletones con ruedas han dibujado un nuevo mundo en el que el viajero de mochila a la espalda ya no tiene hueco. Estamos en otra galaxia y en ese sentido los editores de guías turísticas están sacando nuevas propuestas, siendo en estos menesteres Alhenamedia uno de los pocos sellos de calidad que hoy tenemos en español y catalán. Tiene su sede en Barcelona, está dirigida por Francisco Bargiela, uno de los editores de guías turísticas con más experiencia de nuestro país. Comenzó en 1995 en la mítica editorial Everest que durante muchos años fue la más importante: publicaba guías de comarcas y provincias maravillosamente escritas; recuerdo por ejemplo las pergeñadas por Cunqueiro (Lugo) o la de Gran Canaria obra maestra de Sánchez Araña, amigo del añorado Pedro Pablo Marrero, persona muy querida en Mallorca. De Everest, donde fue director del departamento de turismo, Francisco saltó en 1998 a Geoplaneta, ese mismo año comenzó a negociar en Frankfurt para traducir y traer a España la Lonely Planet que fue muy bien acogida por Planeta. De Geoplaneta pasó a Mundoaventura.com, un proyecto digital sobre viajes de aventura en todo el mundo. Después al grupo Editur como CEO para poner en marcha su proyecto multicanal, y de ahí a Alhenamedia que tiene varias colecciones, incluida la versión española de lo que a mi juicio son las mejores guías que existen, las guías Bradt (Amazonia, Albania, Angola, Malí, etc.). En 2018 llegó a un acuerdo para editar convenientemente adaptadas las guías de la editorial francesa Petit Futé, que ya tiene 30 títulos. Alhenamedia ha sido la primera editorial europea en apostar por el turismo sostenible (2014) y ahora acaba de sacar una nueva colección, Simply Travellers: son guías en las que se prima la ecología, los espacios verdes y el respeto por el territorio, se contemplan especialmente los establecimientos y puntos de interés que se preocupan por la gestión de los recursos naturales, los que son accesibles, los que priorizan el consumo local y las energías no contaminantes, etc.; es decir, se trata de disfrutar de un destino y de sus gentes con una filosofía sencilla, sin renunciar a nada pero sabiendo muy bien lo que uno pisa y piensa. En esta serie acaban de aparecer dos títulos, Barcelona y La Palma, esperamos pronto ver el dedicado a Mallorca.